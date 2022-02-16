Haber Giriş: 16 Şubat 2022 Çarşamba 09:31Son Güncelleme: Kaynak: AA
Edirne'de evinde uyuşturucu bulunan 2 zanlı tutuklandı
[Fotoğraf: AA]
Edirne'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
Edirne Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından gözaltına alınan A.Ö. ve M.G'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Edirne Adliyesine getirilen şüpheliler, savcılıktaki ifadesinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Dün Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, M.G. ve A.Ö'nün evinde arama yapmış, aramada, bir miktar sentetik uyuşturucu, uyuşturucu kullanımında ve hazırlanmasında kullanılan aparatlar ele geçirilmişti.
Etiketler: Edirne Uyuşturucu Narkotik
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