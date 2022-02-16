Haber Giriş: 16 Şubat 2022 Çarşamba 09:28Son Güncelleme: Kaynak: AA
Uyuşturucu maddeyi çay paketlerine gizlediler
[Fotoğraf: AA]
Edirne'de sınırdan Türkiye'ye giriş yapan bir TIR'da çay paketlerine gizlenmiş 10 kilo 824 gram uyuşturucu madde ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı.
Edirne Hamzabeyli Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye giriş yapan R.T'nin kullandığı TIR, Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerinin şüphesi ve risk analizleri çerçevesinde X-ray taramasına sevk edildi.
TIR'da şüpheli yoğunluk tespit edilmesi üzerine yapılan detaylı aramada 20 çay paketi içinde 10 kilo 824 gram uyuşturucu madde bulundu.
Gözaltına alınan sürücü R.T. işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Etiketler: Edirne Narkotik Uyuşturucu
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