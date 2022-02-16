Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Gümüşova-Kavacık kavşaklarındaki viyadüklerin genleşme derzi onarım çalışmaları nedeniyle 22.00-06.00 saatlerinde şerit daraltması yapılıyor.

TAG Otoyolu'nun Misis-Yılankale kavşakları 3-6. kilometrelerinde (Baklalı mevkisi) kavşak ve yol yapım çalışmaları sebebiyle Adana istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım Gaziantep istikametinden iki yönlü ve kontrollü sağlanıyor.

Manavgat-Alanya-Gazipaşa yolunun 48-49. kilometrelerinde meydana gelen yol çökmesi dolayısıyla sürücüler servis yoluna yönlendiriliyor.

Ankara-Çankırı yolunun 15-17, Muğla-Kale yolunun 24-27. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü devam ediyor.

Bartın-Kurucaşile ayrımı-Amasra yolu, Amasra Tüneli'nde gerçekleştirilen elektrik-elektromekanik işleri sebebiyle 0-5. kilometrelerde trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşım Zonguldak-Bartın il sınırı-Bartın-Kurucaşile yolunun 42'nci kilometresinde bulunan Ahatlar Kavşağı-Ahatlar Köyü-Amasra güzergahındaki eski yoldan sürdürülüyor.

Suluova-Amasya yolunun 9-10. kilometrelerinde bulunan T1 Tüneli içindeki elektrik-elektronik-elektromekanik ve tünel kontrol merkezi yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşıma tek şeritten kontrollü izin veriliyor.

Pınarbaşı-Sarız yolunun 6-10. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.

İyidere-Rize-Ardeşen yolunun 53. kilometresindeki Pazar Aç Kapa Tüneli'nin Rize-Ardeşen yönünde bulunan güney tüpünde elektrik sistemi bakım ve onarım çalışması sebebiyle 08.00-17.00 saatlerinde ulaşım tek şeritten kontrollü yapılıyor.

Şırnak-Uludere yolunun 8-12. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.