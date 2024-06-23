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Güncel
AA 23.06.2024 17:52

Edirne'de biçerdöverin tutuşması sonucu 100 dekarlık buğday ekili alan yandı

Edirne'de, hasat esnasında biçerdöverin tutuşması sonucu çıkan yangında 100 dekar buğday tarlası zarar gördü.

Edirne'de biçerdöverin tutuşması sonucu 100 dekarlık buğday ekili alan yandı

Uzunköprü ilçesine bağlı Çalıköy köyünde bir buğday tarlasındaki hasat sırasında biçerdöverde elektrik arızası nedeniyle yangın çıktı. Biçerdöverden sıçrayan alevler tarlaya sirayet etti.

Edirne'de biçerdöverin tutuşması sonucu 100 dekarlık buğday ekili alan yandı

Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Edirne Orman İşletme Müdürlüğü, itfaiye, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangın sonucu 100 dekar buğday ekili alan zarar gördü. Alevlerin sıçradığı yaklaşık 150 dönüm anız alanı da yangından etkilendi.

Yangın nedeniyle biçerdöver kullanılamaz hale geldi.

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