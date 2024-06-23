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Güncel
AA 23.06.2024 17:38

Bartın'da 2 otomobil çarpıştı 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Bartın'ın Amasra ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi öldü, 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

Bartın'da 2 otomobil çarpıştı 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Selçuk Eyşi (20) idaresindeki otomobil, Bartın-Kurucaşile kara yolu Aliobası köyü yakınlarında Celil Demir (74) yönetimindeki otomobille çarpıştı.

Kazada, sürücüler ile araçlardaki Hanife Demir (71), Berat Yaprak (19) ve Erol K. (19) yaralandı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerce bulunduğu yerden çıkarılan sürücülerden Selçuk Eyşi'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Ambulanslarla Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Berat Yaprak ve Hanife Demir de kurtarılamadı.

Erol K'nin sağlık durumunun ise ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Öte yandan, Amasra Kaymakamı Kadir Perçi kaza yerine gelerek yetkililerden bilgi aldı.

Kuzenlerin cenazeleri defnedildi

Kazada yaşamlarını yitiren ve kuzen oldukları öğrenilen Selçuk Eyşi ile Berat Yaprak'ın cenazeleri, Amasra ilçesine bağlı Yahyayazıcılar köyü camisine getirildi.

Kuzenlerin aile üyeleri, taziyeleri kabul ederken gözyaşlarına hakim olamadı.

Cenazeler, öğle vaktinde kılınan namazın ardından Kurucaşile ilçesine bağlı Karaman köyünde aile kabristanlığına defnedildi.

Bu arada kazada vefat eden Hanife Demir'in yarın defnedileceği öğrenildi.

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