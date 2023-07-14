Edirne'de 15 Temmuz şehitleri anısına fidan dikildi

Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, Uzunköprü Bakım, Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi, Süleybe Şefik Öztürk Huzurevi ile Çağlanur Uçar Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüklerindeki yaşlı ve engelli vatandaşlar 15 Temmuz şehitleri anısına fidan dikim programına katıldı.

Vatandaşlar çeşitli fidanları 15 Temmuz Şehitleri adına dikerek can suyu verdi.

Programda, 15 Temmuz Şehitleri Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün Türkiye'nin birlik ve beraberliğe güç katması temennisinde bulunuldu.