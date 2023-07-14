Ayvalık açıklarında 46 düzensiz göçmen yakalandı

Sahil güvenlik ekipleri, Ayvalık ilçesi açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan lastik bot bulunduğunu tespit etti.

"TCSG-6" sahil güvenlik botuyla bölgeye giden ekipler, Midilli Adası'na geçmeye çalışan 46 düzensiz göçmeni yakalayarak karaya çıkardı.

Diğer operasyonda ise Güneş Adası önlerinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisini alan ekipler, sahil güvenlik gemisi "TCSG-61" ve sahil güvenlik botları "KB-4510" ile "DEGAK-12" ile bölgeye giderek Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen ve kendi imkanlarıyla adaya çıkan 42 düzensiz göçmeni kurtardı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Balıkesir Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.