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Güncel
AA 14.07.2023 09:42

Diyarbakır'da su kullanımında "tasarruf" çağrısı

Diyarbakır'da yaz aylarında artan tüketim dolayısıyla su kullanımında "tasarruf" çağrısı yapıldı.

Diyarbakır'da su kullanımında "tasarruf" çağrısı

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürü Fırat Tutşi, merkez Kayapınar ilçesindeki İçme Suyu Arıtma Tesisi'nde düzenlenen basın toplantısında, kentin suyunu korumayı tasarrufu artırmayı ve kamuoyunu bilgilendirmeyi amaçladıklarını söyledi.

Kentin alt ve üst yapı yatırımlarıyla hızla geliştiğine işaret eden Tutşi, depolardaki pompa istasyonlarıyla su arzı güvenliğini sağladıklarını, atık su arıtma tesisleriyle çevreyi koruduklarını, enerji tesisleri ve tüm çalışanlarla kente temiz ve kesintisiz içme suyu temin ettiklerini kaydetti.

Tutşi, içme suyu arıtma tesisinin merkezde günlük 280 bin metreküp su ürettiğini dile getirerek, şöyle konuştu:

"Bunun 22 bin metreküpü Gözeli kaynağımızdan olmak üzere toplamda Diyarbakır'da içme suyu arıtma ve arz kapasitemiz 302 bin metreküptür. Bu suyla Diyarbakır'da 1 milyon 40 bin nüfusa hizmet ediyoruz. 338 bin 899 abonemize bu suyu arz ediyoruz. İnsanların içecek su bulamadığı, dünyanın su kıtlığından bahsettiği bu çağda, bereketli Dicle Nehri'miz, Dicle Barajı'mız ve tüm sahalarımızda çok şükür su açısından sıkıntımız yok"

Diyarbakır'ın suyla bereketlenmiş bir kent olduğunu dile getiren Tutşi, buna rağmen özellikle havaların sıcak olduğu 2 aylık dönemde sıkıntı yaşamaya başladıklarını aktardı.

Tutşi, DİSKİ olarak son 2 yılda yaptıkları çalışmalarla Diyarbakır'ın suyunu en doğru biçimde yönetmeyi amaçladıklarını anlatarak, son iki yılda kayıp kaçak oranını yüzde 34,64'e indirerek, günlük 25 bin metreküp su tasarrufu sağladıklarını belirtti.

Sıcak havalarda su tüketimi günlük 310 litreye çıkıyor

Bilinçsiz su tüketiminden kaynaklı sıkıntılar yaşandığına dikkati çeken Tutşi, aşırı ve yanlış su tüketiminin sorunlara neden olduğunu söyledi.

Diyarbakır'da su seferberliği başlattıklarını dile getiren Tutşi, şunları kaydetti:

"Her bir hemşehrimizden günlük sadece 10 litre su tasarrufu bekliyoruz. 1 milyon nüfusa verdiğimiz bu suda 10 litreyi hesapladığımızda ortalama 10 bin metreküp su tasarrufu sağlamış olacağız. Aksi takdirde ürettiğimiz miktar 300 bin metreküpken 320 bin metreküp kullandığımızda bunu karşılama şansımız olmayacak. Bu 10 litre tasarrufunu nasıl sağlayabiliriz? Duşu kısa tutarsak, bahçemizi çok sulamazsak, balkonlarımızı her gün 2-3 defa yıkamazsak bu tasarrufu sağlarız"

Tutşi, normal şartlarda kişi başına düşen su miktarının günlük 140 litre iken kente havaların sıcak olduğu dönemlerde kişi başına günlük 310 litre su verdiklerini belirtti. Bunun kentin nüfusunun iki katına yetecek miktar olduğunu dile getiren Tutşi, suyun dikkatli kullanılmasını istediklerini ifade etti.

Suyun sınırsız ve sorumsuz kullanılmaya devam edilmesi halinde Diyarbakır'da su kesintisi yapmak zorunda kalacaklarını kaydeden Tutşi, "Hemşehrilerimizin su kesintisiyle karşı karşıya kalmasını istemiyoruz. Ne kadar su zengini olursak olalım, suyumuzu kontrolsüz kullanmaya devam edersek o zenginlik bize yetmeyecektir" diye konuştu.

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