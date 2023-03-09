İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, şüpheliler M.Ç. ve E.G'nin araçlarında arama yaptı.

Aramada 118 şişe kaçak içki ve çok sayıda kaçak ürün ele geçirildi.

Şüpheliler hakkında "5607 Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu"na muhalefetten işlem yapıldı.