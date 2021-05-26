Yaklaşık 500 bin dönüm alanda çeltik ekiminin yapıldığı, Türkiye'nin çeltik ambarı Edirne'de üreticilerle bir araya gelen Canalp, yeni sezonun hayırlı olmasını diledi.

Kumdere mevkisinde bir çeltik tavasına inen Canalp, kendisine verilen çizmeyi giydikten sonra çeltik ekimi yaptı.

Vali Canalp, burada yaptığı açıklamada, hem modern hem de geleneksel yöntemlerle ekim yapılan Edirne'nin, Türkiye'nin en önemli çeltik merkezlerinden olduğunu söyledi.

Artık çeltik ekiminde en son teknolojilerin kullanıldığını ifade eden Canalp, "Her ne kadar traktörde şoför olsa da yaptığı tek iş dönüşleri sağlamak. Traktörün yapacağı ekimin tamamı, uydudan destekli olarak bu anten vasıtasıyla otomatik olarak belirleniyor. Traktör bütün tohumu eşit şekilde ve eşit aralıklarla tarlaya yayıyor." dedi.

Vali Canalp, Edirne İl Tarım ve Orman Müdürü Atilla Bayazıt ile bölgedeki üreticilerle sohbet ettikten sonra bir armut üreticisinin de bahçesini ziyaret ederek "bereketli sezon" diledi.