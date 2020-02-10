"Yurda yasa dışı yollardan giren 13 düzensiz göçmenin donarak hayatını kaybettiği" ihbarının yapıldığı bölgeye ulaşmak için hareket eden AFAD, UMKE ve jandarma ekipleri, olumsuz hava koşulları nedeniyle geri dönmek zorunda kaldı.

Araçlarla ilçeye 15 kilometre mesafedeki Umuttepe Mahallesi'ne ulaşan ekipler, yoğun kar ve tipi yüzünden ilerleyemedi.

Geri dönen ekipler, bölgeye en yakın jandarma karakolunda uygun hava koşullarının oluşmasını bekliyor.