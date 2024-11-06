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Güncel
AA 06.11.2024 10:37

Düzce'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı

Düzce'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheliden biri tutuklandı.

Düzce'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince uyuşturucuyla mücadele kapsamında şüpheli A.Y. ve Ş.Ö'nün adreslerine operasyon düzenlendi.

Zanlıların üzerinde ve adreslerinde yapılan aramada, 25 gram sentetik uyuşturucu ve 2 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerden A.Y. sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı, diğeri savcılık sorgusunun ardından salıverildi.

Öte yandan zanlı A.Y'den uyuşturucu satın aldığı belirlenen 1'i çocuk 2 kişiye "uyuşturucu madde kullanma" suçundan adli işlem yapıldı.

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