Düzce'de tartıştığı kişiyi bıçakla ağır yaralayan zanlı gözaltına alındı

Küçük Sanayi Sitesi Melen Çayı kenarında Y.Y. ile K.K. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine K.K, Y.Y'yi vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklamaya başladı.

Olaya müdahale etmeye çalışanları uzaklaştıran K.K, Y.Y'nin kurtulmaya çalıştığı sırada bıçağıyla elinden hafif yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen polisleri görünce kaçmaya çalışan zanlı, yakalandı.

Sağlık ekiplerince Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Y.Y'nin, vücuduna 15 bıçak darbesi aldığı ve sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Şüpheli K.K. ise polis nezaretinde hastaneye götürüldü.