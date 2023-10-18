Çok Bulutlu 14.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
AA 18.10.2023 17:23

Düzce'de tartıştığı kişiyi bıçakla ağır yaralayan zanlı gözaltına alındı

Düzce'de tartıştığı kişiyi bıçaklayarak ağır yaralayan şüpheli gözaltına alındı.

Düzce'de tartıştığı kişiyi bıçakla ağır yaralayan zanlı gözaltına alındı

Küçük Sanayi Sitesi Melen Çayı kenarında Y.Y. ile K.K. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine K.K, Y.Y'yi vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklamaya başladı.

Olaya müdahale etmeye çalışanları uzaklaştıran K.K, Y.Y'nin kurtulmaya çalıştığı sırada bıçağıyla elinden hafif yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen polisleri görünce kaçmaya çalışan zanlı, yakalandı.

Sağlık ekiplerince Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Y.Y'nin, vücuduna 15 bıçak darbesi aldığı ve sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Şüpheli K.K. ise polis nezaretinde hastaneye götürüldü.

ETİKETLER
Düzce
Sıradaki Haber
Yalova’da 335 bin 300 adet sentetik ecza hap ele geçirildi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
17:47
Hizbullah: İsrail Gazze'deki hastaneye saldırıyı önceden planladı
17:42
Abisinin İsrail saldırısında öldüğünü Yalova'da sosyal medyadan öğrendi
17:44
İsrail'de siren sesleri yükseliyor
17:37
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nuri Pakdil ve Özdemir Bayraktar'ı andı
17:35
ABD, BM Güvenlik Konseyinde çatışmalara ara verilmesini isteyen tasarıyı veto etti
17:46
Terör örgütü PKK/KCK'nın sözde sorumlusu İstanbul'da yakalandı
İsrail'in Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesi saldırısında hayatını kaybedenlerin sayısı 471'e yükseldi
İsrail'in Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesi saldırısında hayatını kaybedenlerin sayısı 471'e yükseldi
FOTO FOKUS
İsrail askerinden TRT yayınına müdahale...
İsrail askerinden TRT yayınına müdahale...
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ