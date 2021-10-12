Kentte sabah saatlerinde etkisini gösteren sis nedeniyle görüş mesafesi azaldı.

Sürücüler, şehir merkezindeki ana arterlerden Atatürk Bulvarı, İstanbul ve Mimar Sinan caddeleri ile D-100 kara yolunun Çoban, Öztürkler ve Soğancı mevkilerinde sis nedeniyle zaman zaman yolda ilerlemekte güçlük yaşadı.

Sis, kentin bazı yüksek kesimlerini tamamen kapladı.

Meteoroloji yetkililerine göre, hava sıcaklığının 13 derece ölçüldüğü kentte sisin öğle saatlerinde etkisini yitirmesi, akşam saatlerinden itibaren sağanağın etkili olması bekleniyor.