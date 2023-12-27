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Güncel
AA 27.12.2023 22:41

Düzce'de silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti

Düzce'de silahlı saldırıda başından vurulan kişi kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Düzce'de silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti

Hamidiye Mahallesi’nde otomobilini park eden Resul Kaplan (55), aracından indiği sırada kimliği henüz belirlenemeyen kişi veya kişilerin silahlı saldırısına uğradı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.

Başının arkasından vurulduğu belirlenen Kaplan, kaldırıldığı Düzce Atatürk Devlet Hastanesi’nde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Ceset, otopsi yapılmak üzere Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesi’ne sevk edildi.

Olay yeri ve maktulün aracında incelemelerde bulunan polis ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

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