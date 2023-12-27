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Güncel
AA 27.12.2023 22:09

Samsun'da çıkan yangında 2 daire kullanılamaz hale geldi

Samsun'un Atakum ilçesinde çıkan yangında 2 stüdyo daire kullanılamaz hale geldi, 3 dairede de maddi hasar oluştu.

Samsun'da çıkan yangında 2 daire kullanılamaz hale geldi

Körfez Mahallesi Ihlamur Caddesi'ndeki apartmanın 5. katında üniversite öğrencilerinin kaldığı stüdyo dairede, iddiaya göre tişört kurutmak için kullanılan saç kurutma makinesinden yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın, yan daireye de sıçradı.

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemi aldı. SAMGAZ ekipleri ise apartmanın doğal gaz girişini kapattı.

Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında, 2 daire kullanılamaz hale geldi, 3 dairede ise maddi hasar oluştu.

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