Haber Giriş: 26 Mayıs 2021 Çarşamba 17:47Son Güncelleme: Kaynak: AA
Düzce'de seyir halindeyken yangın çıkan otomobil kullanılamaz hale geldi
[Fotoğraf: AA]
Düzce'nin Yığılca ilçesinde seyir halindeki otomobilde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Şafak D'nin kullandığı 81 AZ 384 plakalı otomobil Orhangazi Mahallesi mevkisinde alev aldı.
Otomobilin yandığını gören sürücü aracını durdurarak aşağıya indi.
Haber verilmesi üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.
Yangında otomobil kullanılamaz hale geldi.
Etiketler: Trafik Kazası
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