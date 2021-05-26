Haber Giriş: 26 Mayıs 2021 Çarşamba 17:41Son Güncelleme: Kaynak: AA
Yunanistan'a kaçarken yakalanan FETÖ şüphelisi eski polis tutuklandı
[Fotoğraf: AA (ARŞİV) ]
Yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmeye çalışırken Edirne'de yakalanan FETÖ şüphelisi eski polis cezaevine gönderildi.
Güvenlik güçleri tarafından askeri yasak bölgede yakalanan FETÖ şüphelisi meslekten ihraç polis E.T'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.
Edirne Adliyesine getirilen E.T, savcılıktaki ifadesinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Güvenlik güçleri 3 gün önce Bosnaköy mevkisindeki 1. derece askeri yasak bölgede yaptıkları kontrolde, Yunanistan'a kaçmaya çalışan FETÖ şüpheli E.T'yi gözaltına almıştı.
Etiketler: FETÖ
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