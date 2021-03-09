Haber Giriş: 9 Mart 2021 Salı 12:42Son Güncelleme: Kaynak: AA
Düzce'de polis alışverişten dönüşte yorgun düşen yaşlıya yardım eli uzattı
[Fotoğraf: AA]
Düzce'nin Akçakoca ilçesinde polis ekipleri, alışverişten dönüşte yorgunluktan eşyalarını taşımakta zorlanan yaşlıyı evine bıraktı.
Alışveriş için çarşıya çıkan 65 yaşındaki Muhsin Yaman, eve dönüşte yorgun düştüğü için aldığı eşyaları taşımakta zorlandı.
Bu durumu fark eden İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, eşyaları alıp Yaman'ı ekip aracına bindirdi.
Polis, koltuk değneklerinden destek alarak yürüyebilen yaşlıyı evine kadar götürdü.
Güvenlik güçlerine teşekkür eden Yaman, onlara dua etti.
Etiketler: Emniyet Genel Müdürlüğü
Son Haberler
- 13:17
- 13:10
- 13:03
- 13:08
- 12:47
Sıradaki Haber
Nevşehir'de FETÖ/PDY operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz