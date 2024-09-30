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Güncel
AA 30.09.2024 14:58

Düzce'de meydana gelen trafik kazalarında 5 kişi yaralandı

Anadolu Otoyolu'nun Düzce geçişinde meydana gelen 2 trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Düzce'de meydana gelen trafik kazalarında 5 kişi yaralandı

Otoyolun İstanbul istikametinde seyreden İ.K. idaresindeki otomobil, Gümüşova rampaları mevkisinde kontrolden çıkarak takla attı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü ile araçta bulunan H.K. ve Ü.Ç, ambulanslarla Düzce'deki hastanelere kaldırıldı.

Otoyolun Ankara istikameti Kaynaşlı mevkisinde ise İ.Ö. yönetimindeki otomobil kontrolden çıkarak bariyere çarptı. Kazada, sürücü ile araçtaki S.C. yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla ildeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

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