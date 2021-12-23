Haber Giriş: 23 Aralık 2021 Perşembe 11:46Son Güncelleme: Kaynak: AA
Düzce'de kar yağışı etkisini sürdürüyor
[Fotoğraf: AA]
Düzce’de etkisini sürdüren yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşımda zaman zaman aksamalar yaşanıyor.
Kent geleninde yaklaşık 3 gündür devam eden kar yağışı akşam saatlerinde etkisini artırdı. D-655 Düzce-Zonguldak Batı Karadeniz bağlantı yolunun yüksek kesim geçişlerinde yoğun şekilde devam eden yapış nedeniyle kar kalınlığı 50 santimetreye ulaştı.
Yolun Tepeköy, Şifalı Su, ve Kabalak rampası mevkisinde yoğun kar nedeniyle denetim yapan jandarma ekipleri ağır tonajlı araçların geçişini kontrollü şekilde sağlıyor.
Karayolları ve belediye ekipleri, yolun trafiğe açık tutulması için yoğun mesai harcıyor.
Bölgede zaman zaman kar ve tipi nedeniyle yaşanan maddi hasarlı kazalardan dolayı trafikte aksamalar yaşanıyor.
Etiketler: Düzce Kar Yağışı
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