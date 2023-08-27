Düzce’de hafif ticari araç otomobille çarpıştı: 1'i bebek 5 yaralı

Kaza, öğlen saatlerinde Mehmet Akif Caddesi üzerindeki kavşakta meydana geldi.

Yan yoldan Mehmet Akif Caddesi'ne çıkmak isteyen Bilal Sadık Ç.’nin kullandığı otomobil, Mehmet Akif Caddesi üzerinde ilerlemekte olan Burak T.’nin kullandığı hafif ticari araçla çarpıştı. Kazada otomobilde bulunan sürücü Bilal Sadık Ç. ile Betül Ç. ve hafif ticari araçta bulunan sürücü Burak T., Nidanur T. ve Zeynep Nil T. adlı bebek yaralandı.

Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Atatürk Devlet Hastanesi ve Düzce Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı. Kaza anı ise güvenlik kameralarınca anbean kaydedildi. Kazaya tanık olan bir vatandaş, kavşakta daha önce kasislerin yer aldığını ancak asfaltlama çalışmalarında kasisler kaldırılınca otomobillerin yolda hızlı gittiğini dile getirdi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.