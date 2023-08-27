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Güncel
AA 27.08.2023 16:39

Eskişehir'deki asayiş uygulamasında aranan 8 şüpheli yakalandı

Eskişehir'de 400 polisin katılımıyla kent genelinde yapılan asayiş uygulamasında, çeşitli suçlardan aranan 8 kişi gözaltına alındı.

Eskişehir'deki asayiş uygulamasında aranan 8 şüpheli yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekiplerce 3 bin 616 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulamasının yapıldığı uygulamada, çeşitli suçlardan aranan 8 kişi yakalandı. 3 kişinin ise yoklama kaçağı olduğu belirlendi.

Uygulama kapsamında şahısların yapılan üst aramalarında 2 tabanca ve tabancalara ait fişekler ele geçirildi.

Uygulamada, 64 umuma açık yer denetlendi. Eksiklik tespit edilen 4 işletmeye yasal işlem uygulandı. Trafik ekiplerince 438 araç kontrol edilirken, 33 sürücüye toplam 154 bin 100 lira idari ceza uygulandı.

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