Eskişehir'deki asayiş uygulamasında aranan 8 şüpheli yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekiplerce 3 bin 616 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulamasının yapıldığı uygulamada, çeşitli suçlardan aranan 8 kişi yakalandı. 3 kişinin ise yoklama kaçağı olduğu belirlendi.

Uygulama kapsamında şahısların yapılan üst aramalarında 2 tabanca ve tabancalara ait fişekler ele geçirildi.

Uygulamada, 64 umuma açık yer denetlendi. Eksiklik tespit edilen 4 işletmeye yasal işlem uygulandı. Trafik ekiplerince 438 araç kontrol edilirken, 33 sürücüye toplam 154 bin 100 lira idari ceza uygulandı.