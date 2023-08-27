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Güncel
AA 27.08.2023 16:57

Niğde'de evinde uyuşturucu ve çok sayıda silah ele geçirilen zanlı tutuklandı

Niğde'de evinde uyuşturucu ve 10 ruhsatsız tabanca ele geçirilen şüpheli tutuklandı.

Niğde'de evinde uyuşturucu ve çok sayıda silah ele geçirilen zanlı tutuklandı

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Alay beldesinde uyuşturucu satıcıları ve kullanıcılarına yönelik yürüttükleri çalışma kapsamında bir zanlıyı yakaladı.

Şüphelinin evindeki aramada, 365 gram uyuşturucu madde, 2 uyuşturucu kullanma aparatı, ruhsatsız 10 tabanca ve 1 av tüfeği, 25 fişek ile çok sayıda tabanca parçası ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlı, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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Niğde Uyuşturucu
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