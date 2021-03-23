Haber Giriş: 23 Mart 2021 Salı 10:22Son Güncelleme: Kaynak: AA
Düzce'de evinde kenevir yetiştiren şüpheli yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Düzce'de, sera haline getirdiği evde kenevir yetiştiren şüpheli gözaltına alındı.
Düzce'de alınan bilgiye göre, Konuralp Orhangazi Mahallesi'nde ikamet eden S.T'nin evinde uyuşturucu madde elde etmek için kenevir bitkisi yetiştirme düzeneği kurduğu ve ticaretini yaptığı ihbarı üzerine polis tarafından operasyon düzenlendi.
Şüpheliye ait evde yapılan aramada, 406 gram esrar, 75 kök kenevir bitkisi, 4 havalandırma motoru, 1 PH ölçer, 2 dijital ısı ve nem ölçer, 1 bitki gözlem merceği, 3 güç kaynağı, 3 zaman ayarlı priz, 20 ışık kaynağı, 8 grov lamba, 15 metre alüminyum havalandırma borusu, 2 vantilatör, 1 nemlendirme için buhar makinası, 2 litre PH kalibrasyon sıvısı ele geçirildi.
Gözaltına alınan S.T'nin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
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