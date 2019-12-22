Düzce'nin Yığılca ilçesinde çıkan orman yangını alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Çukurören köyündeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin arazi şartları nedeniyle bölgeye ulaşmakta zorluk çektiği öğrenildi.

Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangın yaklaşık 2 hektar alanda etkili oluyor.

Ekiplerin yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: AA