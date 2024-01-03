Düzce'de çatıda mahsur kalan köpek kurtarıldı

Gamze Göksu'ya ait "Kutup" isimli Samoyed ırkı köpeği, Yeşiltepe Mahallesi'ndeki 2 katlı iş yerinin çatısında görenler, durumu itfaiyeye bildirdi.

Kendisini kurtarmak isteyen itfaiye ekiplerine karşı saldırgan tavırlar sergileyen köpek, sahibinin merdiven aracılığıyla çatıya çıkmasının ardından bulunduğu yerden alındı.

Gamze Göksu, sahiplendikleri köpeğin, daha önce şiddet gördüğünü düşündükleri için zaman zaman hırçın davranışlar sergilendiğini belirterek, "Normalde Kutup bir başkasına gidecekti. Kutup çatıya çıktığı için bizde kaldı. Çatıdan indirdim, eve getirdim." dedi.