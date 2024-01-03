Çok Bulutlu 10.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
AA 03.01.2024 12:10

Düzce'de çatıda mahsur kalan köpek kurtarıldı

Düzce'nin Çilimli ilçesinde bir iş yerinin çatısında mahsur kalan köpek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Düzce'de çatıda mahsur kalan köpek kurtarıldı

Gamze Göksu'ya ait "Kutup" isimli Samoyed ırkı köpeği, Yeşiltepe Mahallesi'ndeki 2 katlı iş yerinin çatısında görenler, durumu itfaiyeye bildirdi.

Kendisini kurtarmak isteyen itfaiye ekiplerine karşı saldırgan tavırlar sergileyen köpek, sahibinin merdiven aracılığıyla çatıya çıkmasının ardından bulunduğu yerden alındı.

Gamze Göksu, sahiplendikleri köpeğin, daha önce şiddet gördüğünü düşündükleri için zaman zaman hırçın davranışlar sergilendiğini belirterek, "Normalde Kutup bir başkasına gidecekti. Kutup çatıya çıktığı için bizde kaldı. Çatıdan indirdim, eve getirdim." dedi.

ETİKETLER
Düzce
Sıradaki Haber
Erzurum'da otomobil alev topuna dönüştü
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
13:08
Mardin'de TOKİ tarafından yapılan 354 konutun yapımı sürüyor
13:09
Gazze'de öldürülenlerin sayısı 22 bin 313'e yükseldi
13:09
İran: Aruri suikastı 'bölgesel dengeyi bozan' ABD'yi etkileyecek
13:13
Sahibinden.com: Teknik sorun nedeniyle erişim sağlanamıyor
12:58
Çanakkale Boğazı gemi geçişlerine açıldı
12:51
SİHA'ların ihracat başarısı Baykar'a vergi şampiyonluğu getirdi
Kastamonu'da denizden ulaşılabilen Uçarsu Şelalesi keşfedilmeyi bekliyor
Kastamonu'da denizden ulaşılabilen Uçarsu Şelalesi keşfedilmeyi bekliyor
FOTO FOKUS
Türk öğrenciler geliştirdi: 10 ayda 2 milyon kullanıcıya ulaştılar
Türk öğrenciler geliştirdi: 10 ayda 2 milyon kullanıcıya ulaştılar
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ