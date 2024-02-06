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Güncel
AA 06.02.2024 22:19

Düzce'de arama kurtarma ekipleri "Asrın Felaketi"nde hayatını kaybedenleri andı

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bölgeye giderek çalışmalara katılan arama kurtarma ekipleri, depremlerde hayatını kaybedenleri andı.

Düzce'de arama kurtarma ekipleri "Asrın Felaketi"nde hayatını kaybedenleri andı

Düzce Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, İtfaiye Müdürlüğü, geçen yıl 6 Şubat’ta yaşanan Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen depremlerin yıl dönümü dolayısıyla program düzenledi.

İtfaiye Müdürlüğünde düzenlenen programa, "Asrın Felaketi"nin yıkıma yol açtığı şehirlerdeki arama kurtarma faaliyetlerine Düzce'den giderek destek veren tüm ekipler katıldı.

Arama kurtarma ekipleri, depremde hayatını kaybedenleri dualarla andıktan sonra, toplumsal farkındalık oluşturmak için kamera karşısına geçti. Görevliler, afet ve yangın güvenliği ile ilk yardım eğitimlerinin yaşamsal açıdan önemine değinen kısa bilgiler paylaştı.

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