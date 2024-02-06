Osmaniye'de depremlerde hayatını kaybedenlerin anısına 1010 fidan dikildi

Karaçay Konteyner Kent'te gerçekleşen fidan dikim törenine Vali Erdinç Yılmaz, AK Parti Osmaniye Milletvekilleri Derya Yanık ve Seydi Gülsoy, AK Parti Kayseri Milletvekili Ayşe Böhürler, Belediye Başkanı Kadir Kara, askeri ve mülki erkan, siyasi parti ve sivil toplum kuruluş temsilcileri ile depremlerde yakınlarını kaybedenler katıldı.

Tören öncesi protokol üyeleri, konteyner kentte kalan depremzedeleri ziyaret etti, sorunlarını dinledi.

Ziyaretin ardından gerçekleşen törende, ilk fidanı toprakla buluşturan Vali Yılmaz, depremlerde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diledi.