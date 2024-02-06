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Güncel
AA 06.02.2024 21:24

Kars'ta kar ve tipi nedeniyle yolda mahsur kalan 3 kişi kurtarıldı

Kars'ta olumsuz hava şartları nedeniyle kara saplanan araçta mahsur kalarak donma tehlikesi geçiren 1'i kadın 3 kişi, ekipler tarafından kurtarıldı.

Kars'ta kar ve tipi nedeniyle yolda mahsur kalan 3 kişi kurtarıldı

Kentte yoğun kar ve tipi hayatı olumsuz etkiledi.

Susuz ilçesinden Yaylacık köyüne giden ve içerisinde 3 kişinin bulunduğu bir araç, kar ve tipi nedeniyle yolda mahsur kaldı.

İhbar üzerine bölgeye İl Özel İdaresi, Afet ve Acil Durum İl Müdürlüğü ve Ulusal Medikal Kurtarma ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin iş makineleri desteğinde ulaştığı ve donma tehlikesi geçiren vatandaşlar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ilçedeki hastaneye kaldırıldı.

Tedavilerinin tamamlanmasının ardından köylerine götürülen 3 kişinin durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Öte yandan, bölgedeki birçok köy ve bazı şehirlerarası kara yollarında kar ve tipi yüzünden ulaşım sağlanamıyor.

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