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Güncel
AA 15.10.2024 17:59

Düzce'de afetzedeler için yapımı tamamlanan TOKİ konutları için kura çekildi

Düzce'de deprem, sel, taşkın gibi afetlerden etkilenen vatandaşlar için Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından yapımı tamamlanan 236 konutun teslimi için kura töreni düzenlendi.

Düzce'de afetzedeler için yapımı tamamlanan TOKİ konutları için kura çekildi

Kentte 23 Kasım 2022'de meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki deprem ile farklı tarihlerde yaşanan sel, taşkın ve heyelanlarda evleri hasar gören vatandaşlar için TOKİ tarafından yapımına başlanan konutlardan 236'sı tamamlandı.

AFAD Başkanlığına tahsis edilen konutların hak sahiplerine teslimi için Prof. Dr. Erol Güngör Kültür Merkezi'nde kura töreni gerçekleştirildi.

Programda konuşan Düzce Valisi Selçuk Aslan, hak sahiplerinin sıcak yuvalarına kavuşmasının mutluluğu ve bahtiyarlığı içerisinde olduklarını belirterek, "23 Kasım 2022 depreminde evi hasar görüp yıkılan 590, sel afetlerinden etkilenen ise 136 hak sahibimiz var. Toplamda 726 hak sahibimiz borçlanmalarını yaptı. Bunların konutlarının tamamlanması için mücadele ediyoruz." dedi.

AK Parti Düzce Milletvekili Ercan Öztürk, Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü ve AFAD İl Başkanı Ali Kartal da konutların hayırlı olmasını diledi.

Konuşmaların ardından kura çekimine geçildi.

"Çok mutluyum, anlatacak bir şey bulamıyorum"

Depremzede Süleyman Başkan, kura çekimi sonrasında yaşadığı mutluluğu dile getirerek, "Ankara'daki evimizi sattık, buraya geldik kızımızın yanına. Fakat 1,5 sene sonra deprem oldu, evimiz yıkıldı, kiraya çıktık. Daha önce hiç kirada oturmadık. Bu evin çıkması çok iyi oldu. Hükümetimizden, bakanımızdan, valimizden, emeği geçen herkesten Allah razı olsun. Çok memnunuz." diye konuştu.

Depremzede Kezban Arslan ise çok heyecanlı olduğunu belirterek, "İçimden üçüncü kat geçiyordu hep, istediğim gibi çıktı. Çok mutluyum, anlatacak bir şey bulamıyorum. Evlerimiz çok güzel, çok beğendim." ifadelerini kullandı.

Depremzede Gülseren Başkan ve Murat Arslan da dairelerine kavuştukları için çok mutlu olduklarını kaydetti.

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Düzce Deprem Sel TOKİ AFAD
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