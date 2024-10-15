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Güncel
AA 15.10.2024 17:33

Kırşehir'de bağlantı yollarında trafik denetimini jandarma yapacak

Kırşehir'deki bağlantı yollarının trafik denetimi, polisten jandarmaya geçti.

Kırşehir'de bağlantı yollarında trafik denetimini jandarma yapacak

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Vali Murat Sefa Demiryürek, Niğde-Ankara otoyolunun 42,5 kilometrelik Kırşehir bağlantı yolunda düzenlenen devir törenine katıldı.

Vali Demiryürek, burada yaptığı açıklamada, "Bugün Niğde-Ankara otoyolunun 42,5 kilometrelik Kırşehir bağlantı yolunun trafik denetimini polisimizden jandarma teşkilatımıza devrini gerçekleştirdik. Bu vesileyle tüm sürücülerimize kazasız, belasız yolculuklar diliyor, jandarma trafik ekiplerimize görevlerinde başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Törene, İl Emniyet Müdürü Erdoğan Kartal ve İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Ahmet Yıldırım da katıldı.

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