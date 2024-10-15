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Güncel
AA 15.10.2024 17:02

Konya'da 21 yıl 34 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

Konya'da hakkında 21 yıl 34 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi yakalandı.

Konya'da 21 yıl 34 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

Karatay İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, cinayet, yaralama ve hırsızlık suçlarından 21 yıl 34 ay kesinleşmiş hapis cezası olan G.D'yi yakalamak için çalışma başlattı.

Ekipler, Emirgazi Mahallesi'ndeki bir evde saklandığını tespit ettiği G.D'yi yakaladı.

Konya Numune Hastanesine sağlık kontrolü için getirilen G.D, kendisini görüntüleyen gazetecilere "Başlığı düzgün atın." diyerek tepki gösterdi.

Firari hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

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