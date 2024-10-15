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Güncel
AA 15.10.2024 16:53

Sinop’ta polisin bulduğu cüzdan sahibine teslim edildi

Sinop’un Boyabat ilçesinde polis memuru tarafından bulunan cüzdan sahibine teslim edildi.

Sinop’ta polisin bulduğu cüzdan sahibine teslim edildi

İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı bir polis memuru, görevli bulunduğu panayır alanında yerde poşet içerisinde cüzdan buldu.

Yapılan araştırmalar sonucu cüzdanın 60 yaşındaki Hamide Pilavcı’ya ait olduğu belirlendi.

Haber verilmesi üzerine emniyete gelen Pilavcı, içerisinde bir miktar para ve altın bulunan cüzdanını görevlilerden teslim aldı.

Pilavcı, cüzdanının kaybolduğunu İstanbul’a giderken yolda fark ettiğini söyledi.

Yoldan geri dönerek cüzdanını aramaya başladıklarını vurgulayan Pilavcı, “Hemen köyümüze gidip eve baktık, bulamadık. Sonra emniyet müdürlüğümüzden cüzdanımın bulunduğunu öğrendim, çok mutlu oldum. Çünkü içerisinde annemden hatıra kalan yüzük de vardı. Emniyet mensuplarımızdan Allah razı olsun.” diye konuştu.

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