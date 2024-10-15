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Güncel
AA 15.10.2024 17:32

Ardahan'da çöp toplama merkezindeki çalışmalara İl Özel İdaresi ekipleri destek veriyor

Ardahan Beledisi sorumluluğundaki çöp toplama merkezinde çalışma yapan İl Özel İdaresi ekipleri, çevre sorunlarının önüne geçmek için çaba gösteriyor.

Ardahan'da çöp toplama merkezindeki çalışmalara İl Özel İdaresi ekipleri destek veriyor

Yıldızlı Dağ eteğindeki çöp toplama alanında çöplerin çevreye dağılımı ve sağlıklı toplanmaması nedeniyle, Vali Hayrettin Çiçek'in talimatıyla İl Özel İdaresince çalışması başlatıldı.

Alanda incelemelerde bulunan İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Murat Bilal Emin, son günlerde alanda biriken çöplerin çevre kirliliğine neden olduğunu söyledi.

Çöp yayılımının çevre kirliliği ve hastalığa davetiye çıkarmaya başladığına dikkati çeken Emin, şöyle devam etti:

"Burada kent merkezi ve merkeze bağlı köylerden gelen çöplerin bertarafı sağlanıyor. Ancak birliğimizin makine teknik imkanları kısıtlı. Dolayısıyla biz de çalışmaya destek vermek istedik. Yaptığımız çalışmayla birliğimize katkı sağlıyoruz, yardımda bulunuyoruz. Çünkü çöp yoğunluğu artık çevre kirliliğine neden olmakta."

Emin, kent merkezinde günlük yaklaşık 25 kamyon çöpün taşındığını, bunun 1 veya 2'sinin ise köylerden geldiğini aktardı.

Bu hizmeti zorunlu olmadıkları halde, bir kamu hizmeti olduğu için yerine getirdiklerini vurgulayan Emin, şunları kaydetti:

"Bu çalışmayla çevre ve hijyen sorununu ortadan kaldırmış olacağız, amacımız da budur. Aksi taktirde çöplerin bu şekilde doğaya yayılımı hastalıklara sebep olacaktır. Burada yaklaşık 50 dönümlük bir alan söz konusu. Çöp kamyonlarıyla gelen çöplerin havuzlara erişimi zaman zaman aksıyor. Özellikle de yağışlar nedeniyle işleri daha da zorlaştırıyor. Tam biz bu noktada makine desteğini sağlıyoruz."

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