Düzce'de 2 bin 98 araç sürücüsüne cezai işlem uygulandı

Düzce’de emniyet ekipleri tarafından vatandaşın huzur ve güvenliği için denetimler sıklıkla devam ediyor. 4 ile 10 Aralık tarihleri arasında Trafik Tescil Denetleme ve Bölge Trafik Şube Müdürlüklerinin günlük denetim faaliyetlerinde 4 bin 366 araç ve sürücüsü kontrol edildi.Yapılan denetimlerde kusurlu görülen 2 bin 98 araç sürücüsüne 2 milyon 534 bin 896 TL cezai işlem uygulandı. Ayrıca denetimlerde 22 araç trafikten men edildi.

Okul servislerini de sıkı takibe alan trafik ekipleri 121 okul servisi kontrol ederken kusurlu görülen 4 servise 11 bin 647 TL idari para cezası uyguladılar. Yetkililer denetimlerin artarak devam edeceğini bildirdi.