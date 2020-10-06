Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, yapılan ihbar üzerine kent merkezinde yardım etmek bahanesiyle yaklaştığı bir kişinin 600 lirasını yankesicilik yöntemiyle çalan zanlının yakalanması için çalışma başlattı.

Yapılan çalışmanın sonucunda ekipler olayın şüphelisi olarak A.E'yi düzenlenen operasyonla gözaltına aldı.

Yakalanan zanlının Malatya, Adıyaman ve Siirt'te de yankesicilik olaylarına karıştığı ve 11 suçtan arama kaydı olduğu belirlendi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı.