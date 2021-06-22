Dün, yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü yüzde 0,3 artışla 8,7695'ten tamamladı.

Dolar/TL, yeni güne düşüşle başlamasının ardından 10.50 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,3 altında 8,7475'ten işlem görüyor.

Aynı dakikalarda önceki kapanış seviyesine göre avro/TL, yüzde 0,4 azalışla 10,4168'den, sterlin/TL de yüzde 0,6 değer kaybıyla 12,1457'den satılıyor.

Dolar endeksi ise önceki kapanışa göre yüzde 0,1 artışla 92 seviyesinde seyrediyor.

Analistler, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell ve iki Fed üyesinin bugün yapacakları konuşma öncesi gelişmekte olan ülke para birimlerinin Fed'in toplantı kararından bu yana yaşanan kayıplarını kısmen telafi ettiklerini söyledi.

Dolar endeksinin önemli direnç kabul edilen 92 seviyesinin üzerinde kalıcı olmayışının dolar kurundaki değer kaybında etkili olduğunu aktaran analistler, yeni tip kornavirüs (Kovid-19) aşılamasında kat edilen yolun da dolar kurunu baskıladığını bildirdi.

Analistler, bugünün veri gündeminde Avro Bölgesi'nde Tüketici Güven Endeksi ve ABD'de ikinci el konut satışları ile Richmond Fed İmalat Endeksi verilerinin bulunduğunu ifade etti.