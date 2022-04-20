Haber Giriş: 20 Nisan 2022 Çarşamba 10:22Son Güncelleme: Kaynak: AA
Dolar ne kadar oldu? Euro kaç lira? 20 Nisan 2022 güncel dolar kuru...
Döviz piyasası ne durumda? Dolar ne kadar oldu? Piyasalarda son durum ne? Euro/TL ne kadar? Dolar/TL, 14,65 seviyelerinden işlem görüyor.
İstanbul serbest piyasada dolar 14,6570 liradan, euro 15,8540 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 14,6550 liradan alınan dolar 14,6570 liradan satılıyor. 15,8520 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 15,8540 lira olarak belirlendi.
Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 14,6710 lira, euronun satış fiyatı ise 15,8250 lira olmuştu.
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