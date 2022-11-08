Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 18,59 seviyelerinde işlem görüyor.

Dün, düşüş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanış seviyesine göre yüzde 0,43 azalışla 18,4892'den tamamladı.

Dolar/TL, yeni güne ise yükselişle başlamasının ardından saat 10.15 itibarıyla yüzde 0,5 artışla 18,5890'dan işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,2 artışla 18,5720'den, sterlin/TL yüzde 0,2 yükselişle 21,3260'tan satılıyor.

Dün yüzde 0,6 düşüşle günü 110,1 seviyesinden tamamlayan dolar endeksi, bugün yüzde 0,3'lük artışla 110,4 seviyesinde bulunuyor. Avro/dolar paritesi ise dün 1 kritik eşiğin üzerini test etmesinin ardından şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,3 düşüşle 0,9990 seviyesinden işlem görüyor.

Analistler, yatırımcıların ABD'de bugün gerçekleştirilecek Kongre ara seçimleri ve perşembe günü açıklanacak ekim ayı enflasyon verileri öncesi temkinli davrandığını söyledi.

Kongre seçimleri kapsamında halihazırda Demokratların elinde tuttuğu sayısal üstünlüğün Cumhuriyetçilere geçmesi durumunda uygulamaya konulacak mali politikalar açısından kilitlenme yaşanabileceğine işaret eden analistler, siyasi haber akışının önem kazandığını ifade etti.

Analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikasına ilişkin belirsizliklerin güçlü kalmayı sürdürdüğünü belirterek, para piyasalarındaki fiyatlamalarda bankanın aralıkta yüzde 52 ihtimalle 50, yüzde 48 ihtimalle 75 baz puan faiz artırımına gideceğinin öngörüldüğünü kaydetti.

Bugünün veri gündeminde Avro Bölgesi'nde açıklanacak perakende satışların öne çıktığını aktaran analistler, teknik açıdan dolar endeksinde 110'un destek, 111,2'nin direnç konumunda bulunduğunu bildirdi.