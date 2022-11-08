Gram altın ne kadar? Çeyrek altın 2022 fiyatı... 8 Kasım 2022 güncel altın fiyatları...
Altının ons fiyatı, 1,669 dolar seviyesinde bulunuyor. Gram altın ne kadar? 4 Kasım'da gram altın 998 liradan satılıyor. Çeyrek altın ne kadar oldu? Cumhuriyet altını 2022...
Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 998 lira seviyesinde işlem görüyor.
Dün altının ons fiyatı ve dolar kurundaki düşüşe paralel yüzde 0,8 değer kaybeden altının gram fiyatı, günü 995,4 liradan tamamladı.
Altının gram fiyatı, yeni güne yükselişle başlamasının ardından saat 10.45 itibarıyla yüzde 0,3 artışla 998 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.640 lira, Cumhuriyet altını da 6.640 liradan satılıyor.
Altının ons fiyatı şu sıralarda yüzde 0,3 azalışla 1.669 dolardan işlem görüyor.
Analistler, ABD'de bugün gerçekleştirilecek Kongre ara seçimleri ve perşembe günü açıklanacak ekim ayı enflasyon verileri öncesi yatırımcıların temkinli hareket ettiğini söyledi.
ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikasına ilişkin belirsizliklerin güçlü kalmayı sürdürdüğünü aktaran analistler, para piyasalarındaki fiyatlamalarda bankanın aralıkta yüzde 52 ihtimalle 50, yüzde 48 ihtimalle 75 baz puan faiz artırımına gideceğinin öngörüldüğünü bildirdi.
Analistler, bugünün veri gündeminde Avro Bölgesi'nde açıklanacak perakende satışların öne çıktığını belirterek, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.650 doların destek, 1.680 doların direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.
- 11:38
- 11:40
- 11:34
- 11:30
- 11:31