Kuzey Kore Savunma Bakanlığından bir yetkili, yaptığı açıklamada, "Rusya ile hiçbir silah anlaşmamız olmadı ve gelecekte de böyle bir planımız olmadığını yine açıkça söylüyoruz." ifadesini kullandı.

Açıklamada, söz konusu iddialar reddedilerek ABD yalancılıkla suçlandı.

ABD'nin "Kuzey Kore, Rusya'ya el altından mühimmat desteği veriyor" iddiası

Beyaz Saray, 2 Kasım'da, Kuzey Kore'nin Rusya'ya Ukrayna savaşında kullanması için el altından "önemli miktarda" topçu mermisi gönderdiğini bildirmişti.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Direktörü John Kirby, Kuzey Kore'nin Rusya-Ukrayna savaşının başından bu yana Rusya'ya destek verdiği iddialarını yalanladığına işaret ederek "Ancak bizim istihbaratımız gösteriyor ki Kuzey Kore Rusya'ya Ukrayna savaşında el altından önemli miktarda topçu mermisi veriyor." ifadesini kullanmıştı.

Kuzey Kore, bu iddiaları reddederek ABD'ye "düşüncesiz açıklamalar" yapmaktan vazgeçmesi ve "susması" için çağrı yapmıştı.