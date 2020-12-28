Haber Giriş: 28 Aralık 2020 Pazartesi 10:11Son Güncelleme: Kaynak: AA
Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de Kovid-19 tedbirleri
[Fotoğraf: AA]
Zonguldak'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sıkılaştırılan denetimler devam ediyor.
Zonguldak Belediyesine bağlı temizlik ekipleri, ortak kullanım alanlarını dezenfekte ediyor. Cadde ve sokakları belli aralıklarla yıkayan ekipler, çöp konteynerleri, atık maske ve eldiven kutularını da dezenfekte etti.
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