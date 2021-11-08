Meteoroloji 11. Bölge Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, rüzgarın akşam saatlerinden başlamak üzere söz konusu bölgenin batısında, zamanla genelinde kuzey ve kuzeybatı yönlerden 6 ila 8 fırtına, 9 kuvvetinde kuvvetli fırtına şeklinde eseceği öngörülüyor.

Fırtınanın, çarşamba günü akşam saatlerinde etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.