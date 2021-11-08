Haber Giriş: 8 Kasım 2021 Pazartesi 22:41Son Güncelleme: Kaynak: AA
Doğu Karadeniz için fırtına uyarısı
[Fotoğraf: AA ARŞİV]
Doğu Karadeniz'de yarın akşam saatlerinden itibaren kuvvetli fırtına bekleniyor.
Meteoroloji 11. Bölge Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, rüzgarın akşam saatlerinden başlamak üzere söz konusu bölgenin batısında, zamanla genelinde kuzey ve kuzeybatı yönlerden 6 ila 8 fırtına, 9 kuvvetinde kuvvetli fırtına şeklinde eseceği öngörülüyor.
Fırtınanın, çarşamba günü akşam saatlerinde etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.
Etiketler: Trabzon Meteoroloji
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