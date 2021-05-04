Haber Giriş: 4 Mayıs 2021 Salı 09:49Son Güncelleme: Kaynak: AA
Doğu Anadolu'da sağanak bekleniyor
[Fotoğraf: AA]
Doğu Anadolu Bölgesi'nde sağanak ve gök gürültülü sağanak beklendiği bildirildi.
Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, havanın parçalı ve çok bulutlu olacağı bölgede, öğle saatlerinden itibaren sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak öngörülüyor.
Sıcaklığın mevsim normalleri civarında seyredeceği bölgede, rüzgar batıdan hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.
Gece en düşük sıcaklık Ağrı ve Ardahan'da 5, Kars’ta 6, Erzurum’da 8, Iğdır ve Tunceli'de 12, Erzincan'da 13 derece ölçüldü.
Gün içinde en yüksek sıcaklığın ise Tunceli'de 29, Iğdır'da 28, Erzincan'da 25, Ağrı'da 24, Kars'ta 22, Erzurum'da 21 ve Ardahan'da 20 derece olacağı tahmin ediliyor.
Etiketler: Sağanak Yağış Güneydoğu Anadolu Bölgesi Meteoroloji Hava Durumu
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