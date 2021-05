Brent petrolün varili, bugün saat 09.34 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,18 azalışla 67,44 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili ise 64,39 dolardan alıcı buldu.

Petrol fiyatları, ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına yönelik alınan tedbirlerin hafifletilmeye başlanması ve Avrupa Birliği (AB) ülkelerindeki seyahat kısıtlamalarının kaldırılması önerisine karşın, Hindistan başta olmak üzere bazı ülkelerde Kovid-19 vakalarındaki artış nedeniyle karışık seyir izliyor.

Dünyanın en büyük petrol tüketicisi ABD'nin geçen sene salgından en çok etkilenen eyaletlerinden New York, New Jersey ve Connecticut yönetimlerince dün yapılan açıklamada, 19 Mayıs'tan itibaren Kovid-19 yasaklarının kaldırılacağı, restoran, mağaza, tiyatro, müze, eğlence parkları ve spor salonları gibi mekanların tam kapasite çalışmasına izin verileceği belirtildi.

Kararın açıklandığı günü "New York eyaleti için bir kilometre taşı ve önemli bir geçiş anı" olarak niteleyen New York Valisi Andrew M. Cuomo, ekonomik faaliyetleri artırmaya yönelik çaba içerisinde olduklarını ve New York şehir metrosunun da 17 Mayıs'tan itibaren 24 saat hizmete döneceğini bildirdi.

AB Komisyonu ise üye ülkelere, AB tarafından onaylanmış Kovid-19 aşılarının iki dozunu da yaptıran kişilere mevcut seyahat kısıtlamalarını kaldırmalarını tavsiye etti.

Dün komisyon tarafından yapılan açıklamada, AB vatandaşı veya AB ülkelerinde oturma izni olmayan kişilerin AB'ye mecburi olmayan seyahatlerinde uygulanan mevcut salgın kısıtlamalarının, aşılama kampanyaları ve ülkelerdeki vaka durumları göz önünde bulundurularak gevşetilmesi önerisinde bulunuldu.

Öte yandan, dünyanın en büyük üçüncü petrol tüketicisi Hindistan başta olmak üzere bazı ülkelerde Covid-19 vakalarındaki artışın petrol talebine olumsuz yansıyacağına ilişkin endişeler petrol fiyatlarını baskılamaya devam ediyor.

Hindistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 357 bin 229 yeni Kovid-19 vakasının tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 20 milyon 282 bin 833'e yükseldi. Son 24 saatte 3 bin 449 kişinin hayatını kaybetmesiyle ölenlerin sayısı 222 bin 408, tedavisi süren hasta sayısı ise 3 milyon 447 bin 133'e çıktı. Vaka sayısının hızla yükseldiği Hindistan, dünyada en fazla günlük vaka ve ölümünün kaydedildiği ülke konumunda bulunuyor.

Brent petrolde teknik olarak 67,72 ile 68,13 dolar aralığının direnç, 67,31 ile 66,90 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.