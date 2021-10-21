Diyarbakır, Mardin ve Şanlıurfa sınırında yer alan, son faaliyetini 100 bin yıl önce gerçekleştiren 1957 metre yüksekliğindeki Karacadağ'ın jeopark olabilmesi için UNESCO'ya yapılan müracaatın ardından bölgenin tanıtılması amacıyla etkinlik düzenlenecek.

24 Ekim Pazar günü düzenlenecek etkinliğe 3 ilden gelecek bisikletçiler, Ovabağ Mahallesi'nden başlayıp Şimşek mezrasındaki "Lav Yolu"na kadar 10 kilometrelik parkurda pedal çevirecek.

Daha sonra Karacadağ'ın en son lav püskürttüğü yer olduğu değerlendirilen yüzeyde lav akışına ait akıntı kırışıklıkları, lav dilleri, altında oluşan lav tünelleri ve eşsiz güzellikteki mağaraların bulunduğu alanda doğa yürüyüşü yapılacak.

Çınar Kaymakamı Sinem Büyüknalçacı, beraberinde Karacadağ Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Hasan Maral, Gençlik ve Spor İl Müdürü Nüammer Uslu ve Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Daire Başkanı Mehmet Kesen ile etkinliğin yapılacağı alanda incelemelerde bulundu.

Büyüknalçacı, basın mensuplarına, bisiklet turu ve doğa yürüyüşünün 3 ilden 500 sporseverin katılımıyla gerçekleştirileceğini söyledi.

Karacadağ'ın henüz tam olarak keşfedilmemiş gizemli bir alan olduğunu ifade eden Büyüknalçacı, şunları kaydetti:

"Delillere göre bu jeoparkta insanlık tarihi yaklaşık 12 bin yıldır var. Bu alana başka bir bakış açısı getirmek için jeopark alanımızda bisiklet turu ve doğa yürüyüşü yapmaya karar verdik. 10 kilometrelik alanda bisiklet turu yapılacak ve bu alandan yaklaşık 3 kilometrelik bir alana kadar da yürüyüş etkinliğimiz yapılacak. Doğaseverler buraya gelip yürüyüş yaptıkları zaman yeni mağaralar keşfedip oralara kendi isimlerini verebilir. Henüz çok taze bir alan. Etkinliğimize tüm doğaseverleri, bisiklet tutkunlarını bekliyoruz."