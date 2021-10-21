Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Türkiye, İtalya, İran, Azerbaycan ve Suriye'den çok sayıda ressamın katıldığı yarışmada 44 eser ön elemeyi geçti.

Jüri üyelerinin titiz çalışmaları neticesinde birinci Gülsibel Kamışlı, ikinci Elçin Mustafayev ve üçüncü Tuğba Gülseven seçildi. Oğulcan Öz ise mansiyon ödülünü aldı.

Birinciye 15 bin, ikinciye 12 bin, üçüncüye 8 bin liralık ödülleri, 3 Kasım'da Niğde Belediyesi Sanat Galerisi'nde düzenlenecek törende verilecek. Ayrıca yarışmaya katılan bütün eserler, 15 gün boyunca sergilenecek.

Eserler daha sonra daimi sergilenmek üzere Niğde Belediyesi Sanat Koleksiyonu'na teslim edilerek kayıt altına alınacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Emrah Özdemir, ulusal ve uluslararası ressamların eserleriyle kenti sanatla daha da güzelleştirmek, doğal güzelliklerini, tarım faaliyetlerini, kültürel ve tarihi zenginliklerini tanıtmayı amaçladıklarını belirtti.

Hedeflerinin Niğde'yi sanatın her alanında cazibe merkezi haline getirmek olduğunu aktaran Özdemir, "Medeniyetlerin yaşatıldığı, tarihin kesişme noktası şehrimizi ressamların fırçasıyla en güzel şekilde resmettirdik. Bu yarışmayla Niğde'yi renk renk, desen desen harmanlayan kıymetli ressamlarımızın eserleri gün ışığına çıkmış oldu." ifadelerini kullandı.