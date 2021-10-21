Haber Giriş: 21 Ekim 2021 Perşembe 22:24Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adıyaman'da çırçır fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı
[Fotoğraf: AA]
Adıyaman'ın Besni ilçesinde çırçır fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı. Yangında yaklaşık 100 ton pamuk kullanılamaz hale geldi
Şambayat Beldesi'nde faaliyet gösteren çırçır fabrikasında bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Yangını fark eden işçilerin durumu bildirmesi üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri, yaklaşık 2 saatlik çalışmanın ardından yangını kontrol altına aldı.
Yangında dumandan etkilenen bir işçi, sağlık ekiplerince ambulansta ayakta müdahale edildi.
Yaklaşık 100 ton pamuğun kullanılamaz hale geldiği yangını soğutma çalışmaları sürüyor.
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