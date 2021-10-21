Haber Giriş: 21 Ekim 2021 Perşembe 23:13Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Kayseri'de jandarma tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir zanlı gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kent genelinde uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapan şahısların tespitine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında Sahabiye Mahallesi'ndeki bir ikamete operasyon düzenledi.
Operasyonda, 195 gram Afgan macunu, 5 gram sentetik uyuşturucu, 1 hassas terazi ele geçirildi.
Olayla ilgili K.N. gözaltına alındı.
Etiketler: Uyuşturucu Kayseri
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